Renzi: l'Europa è un luogo di speranza "Un sogno realizzare l'unione di Stati"

17:04 - "Il tema dell'Europa è dire ai nostri figli, noi che siamo la generazione Erasmus, che è possibile che l'Europa oggi sia il luogo della speranza". Lo scrive Matteo Renzi sul sito della presidenza italiana del Consiglio Ue. "Non provate un brivido pensando di essere chiamati a realizzare quel sogno degli Stati Uniti d'Europa, avuto da quella generazione che nelle macerie del dopoguerra iniziò la creazione di un nuovo soggetto?", ha poi aggiunto.

Con il primo luglio si aprirà il semestre italiano in Europa e già il 2 luglio è in calendario, al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo, il discorso del premier, che presenterà il programma dei suoi sei mesi. Il 7 luglio sarà la volta dell'Eurogruppo, l'8 dell'Ecofin, mentre nei giorni successivi i ministri di Giustizia e Affari interni si incontreranno per un consiglio informale in italia.



Si è appreso intanto che Renzi lunedì non andrà a Torino, dove era stato invitato da Sergio Marchionne per l'assemblea industriali: il premier dovrà infatti presiedere la riunione del Consiglio dei ministri.