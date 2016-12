Renzi: Italia guida cambiamento Ue

19:47 - "L'Europa ha il dovere di intervenire in modo diverso da come ha fatto fino ad oggi: va modificata alla radice e può cambiarla solo l'Italia". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi. "In questi anni il nostro Paese ha fatto la Cenerentola, le ambizioni si erano ridotte al non faremo la fine della Grecia", ha aggiunto. Ora, ha assicurato, "noi vogliamo guidare l'Europa: il 2 luglio l'Italia racconterà come vuole cambiare l'Unione".