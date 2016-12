13:18 - Nuovo appuntamento internazionale per il premier Matteo Renzi che oggi sarà a Londra per incontrare il collega del Regno Unito, David Cameron. "Mercoledì sarò poi a Bruxelles" per il vertice Ue-Africa, ha ricordato inoltre il presidente del Consiglio, sottolineando che "da giovedì tornerò a tempo pieno" a Roma e "per qualche settimana, più di un mese, gli appuntamenti internazionali subiscono una severa frenata".