09:06 - "Non abbiamo bisogno di show e pagliacciate al Parlamento europeo: non abbiamo bisogno di salire sul tetto, abbiamo bisogno di serietà e persone preparate". A dirlo è il premier, Matteo Renzi, intervenendo in radio a Rtl. Renzi ha poi lanciato un appello: "E' importante che i cittadini votino - ha detto -. Da presidente del Consiglio dico: andiamo a votare perché se non votiamo l'Europa non si occupa di noi".