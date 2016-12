Renzi: "In Italia decido io le riforme Non ci serve la troika, la Ue o la Bce"

19:24 - "Sono d'accordo con Draghi quando dice che l'Italia ha bisogno di fare riforme. ma come le faremo lo deciderò io. Non la troika, non la Bce, non la Commissione europea". Matteo Renzi lo ha dichiarato in un'intervista al "Financial Times". "Farò io le riforme - ha continuato il premier - perché l'Italia non ha bisogno di qualcuno che le spieghi cosa deve fare".

Renzi ha poi assicurato che l'Italia rispetterà i parametri Ue e che riucirà a superare la crisi. "Non ho intenzione - ha dichiarato - di superare il tetto del 3%. Speriamo di aver una crescita migliore nella seconda metà e di chiudere con un deficit al 2,9%. Si tratta di una regola vecchia, ma è una questione di credibilità e reputazione per l'Italia anche se altri lo supereranno".



"Fuori dalla crisi" - "Porteremo l'Italia fuori dalla crisi - ha ripreso il premier -: l'Italia ha un grande futuro, le finanze italiane sono sotto controllo e continueremo a ridurre le tasse. Faremo cose rivoluzionarie".