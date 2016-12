Renzi: in 15 giorni proposta lavoro

21:51 - "In 15 giorni immaginiamo di dover mettere in campo la proposta sul lavoro che è molto urgente perché ci viene chiesta non solo dalle istituzioni internazionali ma da quel 12% di giovani e 50enni che hanno perso lavoro e non riescono a ritrovarlo". Lo dice il premier Matteo Renzi. "L'Italia ha la possibilità di farcela, di uscire da questa situazione di difficoltà", ha aggiunto il premier al giuramento dei sottosegretari a Palazzo Chigi.