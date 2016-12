Renzi: "Impegno per i conti a posto"

15:52 - Il primo obiettivo per l'Italia è quello di "mettere a posto il bilancio non perché ce lo chiedono le istituzioni, ma per i nostri figli. E' un impegno verso le nuove generazioni". Così Matteo Renzi apre il suo intervento al congresso del Pse a Roma. "In un momento terribile, noi dobbiamo fare in modo che il piccolo artigiano non veda l'Europa come il problema ma come la soluzione", ha quindi aggiunto il premier.

Il Congresso del Partito Socialista europeo, che si tiene a Roma, si è aperto con la formalizzazione della candidatura alla presidenza della Commissione Europea di Martin Schulz.



Schulz ha ottenuto 368 voti a favore, 2 voti contrari e 34 delegati si sono astenuti. I votanti erano 405, e i voti validi sono stati 404.



Renzi a Schulz: "Tuo compito è il nostro" - "Martin, il tuo compito è il nostro compito, la tua candidatura è una meravigliosa opportunità per te e per noi. Dobbiamo arrivare al futuro non aspettando ma costruendo e accompagnando la sfida di una nuova Europa", ha detto Renzi, elogiando la candidatura di Martin Schulz.