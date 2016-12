Renzi: "Il taglio alle ferie dei tribunali è un simbolo, ma è importante"

20:04 - Matteo Renzi torna a parlare della riforma della Giustizia. Il premier spiega con un post su Twitter che il "taglio" delle ferie giudiziarie dei Tribunali a 20 giorni "è un simbolo, ma è importante. L'arretrato si risolve in un altro modo. Domani facciamo un dl ad hoc su questo. #italiariparte".

Di giustizia e tribunali Renzi si occupa in un altro tweet, sempre in risposta ad un suo follower che ha preso come esempio positivo "la storia del tribunale di Torino" da cui "tutta l'Italia dovrebbe prendere esempio". "Sono d'accordo", è la risposta del premier, che aggiunge: "Mario Barbuto, che ha risolto i problemi della giustizia di Torino è adesso a Roma a lavorare con Andrea Orlando".



Ad accendere il dibattito sul web sulla riforma della Giustizia, dopo la rottura nella maggioranza, erano stati due annunci, proprio su Twitter, fatti da Renzi mercoledì in serata. Il premier confermava soprattutto la volontà di combattere la lentezza dei tempi della giustizia civile: "Il nostro obiettivo è dimezzare entro mille giorni l'arretrato del civile e garantire il processo civile in primo grado in un anno anziché tre come oggi". E ancora: "Dimezzeremo la chiusura estiva dei tribunali: solo 20 giorni".