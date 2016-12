Renzi: il governo Letta duri 18 mesi

10:24 - Il sindaco di Firenze: "Vogliono fare un altro governo? Lo dicano. Se uno ritiene che il governo Letta sia debole, lo dica. Io su questo tema non metto bocca. Abbiamo davanti a noi tre schemi: andare avanti con il governo Letta per 18 mesi, oppure elezioni, o col Consultellum o con l'Italicum. Terza ipotesi, la legislatura va avanti fino al 2018 ma allora si fa la riforma dell'Italia".

In un colloquio con la Repubblica e La Stampa, il segretario del Pd si rivolge ancora una volta al premier e dice: ''Il problema vero è: Letta ha proposto lo schema dei 18 mesi. Se vuol cambiare, lo dica. Prima di ragionare dei nomi, ragioniamo degli schemi. Io sono sullo schema A: Letta per 18 mesi''.



''Se il governo mantiene gli impegni che si è preso, con un programma di 18 mesi, ha altri otto mesi davanti e noi collaboriamo. Cosa vogliono da noi? E' una situazione kafkiana, davvero. Sia chiaro, io non ho paura delle elezioni. Le ho sempre fatte. Qualcuna l'ho vinta, una l'ho persa".



"Se l'obiettivo è quello di fare un governo nuovo, che duri di più - prosegue Renzi - che lo dicessero''. ''Non creo problemi - sottolinea -. Perché dovremmo mettere dei nomi miei? Non è che perché è arrivato Renzi, gli toccano tre ministri. Io non ho fatto tutto 'sto casino per cambiare tre ministri. Io voglio cambiare l'Italia, non tre ministri''.