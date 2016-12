Renzi: "Il Daspo va fatto ai politici Caro Beppegufo,l'inno non si fischia"

15:36 - "Fanno il daspo ai tifosi, va fatto il daspo anche ai politici che prendono le tangenti: mai più queste cose". Matteo Renzi lo ha detto a Forlì, durante il suo tour di campagna elettorale, tornando sulla vicenda Expo. Si rivolge poi a Grillo che aveva approvato i fischi dei tifosi all'inno nazionale prima della finale di Coppa Italia: "Caro Beppegufo, non si fischia l'inno nazionale perché vogliamo bene all'Italia, siamo italiani prima che democratici".

"L'inno - ha continuato il premier - noi lo portiamo nelle scuole". E ha aggiunto: "Se ce la fa il governo, ce la fa l'Italia e se ce la fa l'Italia torna la speranza. Scommettere sulla sconfitta dell'Italia non è una cosa da italiani, salveremo questo Paese dai gufi e dai disfattisti".



"Reddito di cittadinanza? Sarebbe un'elemosina" - Renzi ha poi parlato così dell'ipotesi reddito di cittadinanza, uno dei punti fondanti del programma del Movimento 5 Stelle: "Gli italiani non chiedono l'elemosina di Stato, chiedono di lavorare e per questo bisogna mettere le aziende in condizioni di assumere".



Irpef e 80 euro, "i milionari si vergognino" - Il presidente del Consiglio ha poi detto, in riferimento al decreto che taglia 80 euro sull'Irpef ai lavoratori dipendenti: "Si vergognino i milionari a utilizzare parole come elemosina. Io incontro tanti pensionati e mi dicono: perché noi no? Hanno ragione, se volevo prendere i voti era più logico andare sui pensionati, ma io vedo i miei compagni di classe che quando fanno un bambino vanno in difficoltà. Così abbiamo deciso di cominciare dalle famiglie".



"Berlusconi e Grillo due facce della stessa medaglia" - Inoltre, ha aggiunto, riferendosi a Berlusconi e Grillo: "Non possiamo affidarci a un altro 'ghe pensi mi': l'antenna della tv e il blog sono due facce della stessa medaglia".



"In India un miliardo di abitanti e 500 deputati" - Scherzando sul tema delle riforme istituzionali poi, ha detto: "L'India, che ha appena votato, ha oltre un miliardo di abitanti ed eleggono 500 parlamentari, noi siamo 60 milioni e ne eleggiamo mille: è vero che siamo un Paese complicato, però...".



"Immigrazione, no a gente come Borghezio a Bruxelles" - Intervenendo invece sul dramma dell'immigrazione, ha detto: "Non possiamo pensare che a gestirla di possa mandare Borghezio al Parlamento europeo. Poi è chiaro che l'Europa ci volta le spalle. Oggi dobbiamo mandare in Europa gente che non ci faccia vergognare, il tempo dei pagliacci è finito".



"Io non mollo di mezzo centimetro" - Il premier poi, parlando ai cittadini riuniti per il pranzo popolare a Sassuolo, in sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, ha assicurato: "Io non mollo di mezzo centimetro. Nemmeno sulle cose dove mi dicono... puoi ammorbidire i toni?".



"A voi di destra questi anni non sono bastati?" - Renzi si è inoltre rivolto a quelli di destra, dicendo: "Per noi chi ha votato qualcun altro resta un nostro concittadino che merita rispetto. Cerchiamo di capire perché lo ha fatto, ma cerchiamo anche di dirgli: non vi sono bastati questi anni di destra in Italia? Questi anni di polemiche?".