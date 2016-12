14:02 - "Non è il trailer del tuo show, non so se sei in difficoltà sulla prevendita, se vuoi ti aiuto, ma il tuo popolo ti ha chiesto di incontrarmi. Tu però non sei mai stato democratico. Esci da questo blog!". Così il premier incaricato, Matteo Renzi, ha replicato a Beppe Grillo nella consultazione-scontro durante la quale il leader M5S non ha consentito al segretario Pd di parlare.