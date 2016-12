Renzi: governo non cambia dopo voto

14:59 - "Il problema di Grillo e Berlusconi è che devono sapere che si vota per le Europee. Non è che il giorno dopo le elezioni cambia il governo". Ospite di Pomeriggio Cinque, il premier, Matteo Renzi, chiarisce la posta in gioco alle consultazioni del prossimo fine settimana. E aggiunge: "Queste sono elezioni per cambiare l'Europa. Io sono convinto che domenica vinciamo, perché è un ballottaggio tra noi e chi vuole distruggere tutto".