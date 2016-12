Renzi: dobbiamo abbassare le tasse

13:10 - "L'Italia si salva solo se abbassiamo le tasse". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, a Palazzo Chigi. "Chi ha pensato che per 80 giorni abbiamo fatto interventi spot deve ricredersi", ha aggiunto, precisando poi che che "in questi giorni di intensa campagna elettorale non soltanto si è continuato a lavorare in modo molto deciso e determinato ma si sono gettate le basi per un autentico cambio di prospettiva della nostra azione di governo".