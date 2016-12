Renzi: difendere l'Ue dalla tecnocrazia "I Paesi condividano valori e interessi"

13:12 - "L'Europa non può diventare la patria delle burocrazie e delle banche, ma solo se mette in comune i valori e gli interessi dei cittadini". Matteo Renzi è intervenuto così al convegno a Bolzano sul ruolo delle Regioni. "Non serve a niente - ha continuato il presidente del Consiglio - condividere una moneta se non condividi un destino. Dobbiamo difendere l'Europa dall'assalto della tecnocrazia".

Il premier ha poi sottolineato che "non possiamo pensare di uscire dalla crisi se continuiamo a guardare a chi ha risultati diversi da noi, sull'economia come sulla disoccupazione, come causa dei nostri problemi". E ha precisato: "C'è bisogno di una qualità che l'Italia ha perso: la fiducia in se stessi, abbiamo perso autorevolezza perché abbiamo perso autostima. Per anni l'Italia si è raccontata come un insieme di problemi ma l'Italia non è questo, ci sono valori educativi e culturali, come la scommessa sul bello".



Il presidente del Consiglio ha poi annunciato che vorrebbe "consegnare ai consiglieri Ue un libretto di Chesterton, 'Napoleone a Notting Hill', se non mi buttano fuori prima...". E ha spiegato come il libro, che ha per protagonista un sindaco pazzo "tema su cui sono sensibile", scherza, rifletta sull'identità per tenere insieme un popolo.



"Identità e integrazione" - Inoltre, Renzi ha sostenuto così l'importanza dell'integrazione tra cultura e identità:"Dobbiamo vincere la resistenza che l'identità sia una parolaccia se è il contrario di integrazione, il contrario di integrazione è disintegrazione e un atteggiamento vetero-leghista pensa di affermare l'identità facendo fuori gli altri".