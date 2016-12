Renzi difende tagli stipendi toghe

19:28 - "Non credo che il taglio di 70mila euro dello stipendio a un alto magistrato, da 310 a 240mila euro, sia un attentato alla libertà e alla loro indipendenza". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi illustrando il dl Irpef. E' "un'accusa da respingere al mittente". "Non sono convinto della posizione dell'Anm sul principio di separazione dei poteri, io non commento le sentenze e mi aspetto che i giudici non commentino il processo di formazioni delle leggi".