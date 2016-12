Renzi difende Napolitano da Grillo

23:48 - "Giorgio Napolitano non merita di essere oggetto di una campagna di odio". Lo ha detto Matteo Renzi a Firenze, ricordando come dalla piazza di Beppe Grillo diventata "jukebox dell'odio" oggi si è alzato il grido "Io odio Giorgio Napolitano non come politico ma come persona". "Da qui parte un pensiero di affetto al presidente, all'uomo, al politico Napolitano", ha detto il premier. "Giù le mani da chi rappresenta le istituzioni, sono di tutti".