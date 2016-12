Renzi: "Diamo 14esima a italiani"

20:07 - "Grazie agli 80 euro in più, gli italiani avranno la 14esima". Lo ha detto Matteo Renzi annunciando per il 18 aprile la presentazione del decreto sul taglio dell'Irpef. "Si tratta di giustizia sociale: inizia a pagare chi non ha mai pagato e inizia a riscuotere chi non ha mai riscosso". Il premier si è anche soffermato sugli stipendi dei manager pubblici: "Non potranno prendere più di 238mila euro, come il presidente della Repubblica".