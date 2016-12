Renzi: debito? Torniamo a crescere Confermo il bonus 80 euro

08:24 - "Non esiste nessuna operazione taglia-debito. Non si fa". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, intervistato dal direttore del Sole 24 ore, Roberto Napoletano. "Per risolvere il problema del debito dobbiamo tornare a crescere, deve farlo l'Europa e noi con lei". E l'Italia rispetterà il 3%, spiega, "ma c'è una flessibilità possibile nella tempistica del fiscal compact".

Sul tanto discusso bonus, Renzi dice: "Non solo lo confermo, ma se riesco lo allargo". Il commissario "Cottarelli ha la mia fiducia e quella di Padoan" e "gli ho chiesto di restare", dice il premier. "Vedremo se riusciremo a trattenerlo". E sul governo dice: un rimpasto è "fantapolitica. La squadra è questa e non si tocca. A tempo debito sostituiremo solo il ministro degli Esteri Mogherini".



I tagli saranno non per 17 ma per 20 mld per investire in istruzione e ricerca senza aumentare tasse. Il governo valuterà tagli non lineari del 3% per ciascun ministero. E sul lavoro la direzione è contratto a tempo indeterminato flessibile. il presidente invita il Senato a varare la riforma entro ottobre, con scelte "coraggiose e innovative, fuori dalla logica dei veti incrociati". La via è appunto il contratto a tempo indeterminato flessibile, e il superamento dell'articolo 18 e della reintegra obbligatoria "è la direzione di marcia, mi sembra ovvio. Sarà possibile solo se si cambierà il sistema delle tutele".



Sul capitolo privatizzazioni, Renzi dice che "si faranno e i target previsti verranno rispettati", ma non partendo da Eni e Enel: "Non vedo prioritario ridurre le quote dello Stato in due società che hanno grandi potenzialità". Stesso discorso per Poste. Certo, aggiunge, "esiste il tema di fare cassa: con Padoan troveremo le soluzioni idonee".