Renzi: costante fiducia nel governo

17:13 - "Se ci sono stati problemi per il governo, non li ha mai posti il Pd". Lo ha detto Matteo Renzi alla direzione del partito. "Noi - ha aggiunto - non abbiamo mai fatto mancare il nostro appoggio in nessun passaggio rilevante". "La nostra fiducia è sempre stata costante, anche su temi su cui c'erano perplessità", ha sottolineato il segretario Pd. "Accelerando le riforme - ha ribadito - non facciamo altro che dare una mano al Paese".