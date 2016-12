Renzi contro i giornali: "Pieni di progetti del governo che neppure noi conosciamo"

11:58 - Il presidente del Consiglio Matteo Renzi smentisce gli articoli apparsi sulla stampa negli ultimi giorni sulle intenzioni dell'esecutivo. "I giornali di agosto - scrive il premier in un tweet - sono pieni di progetti segreti del governo. Talmente segreti che non li conosce nemmeno il governo". E ancora in un tweet successivo: "I progetti del governo non sono segreti. Iniziamo dalla giustizia, a cominciare da quella civile che oggi civile non è".

"Abbiamo sempre detto che l'Europa non è solo spread e Maastricht, ora che la guidiamo noi è giusto dimostrarlo". E' la sfida che il premier condivide con il suo entourage. E per dimostrare che una maggiore flessibilità serve a tutta l'Europa e non solo all'Italia, Renzi, nonostante la vacanza con la famiglia in Versilia, resta al lavoro sui principali dossier. A partire dai provvedimenti del consiglio di ministri del 29 agosto, preludio al Consiglio europeo del 30.



Giustizia, scuola e le misure dello Sblocca Italia sono alcune delle riforme inderogabili che da tempo l'Europa indica all'Italia. Ma da sempre la filosofia di Renzi è la stessa: facciamo le cose perché servono a cambiare verso all'Italia e non perché ce lo chiede l'Europa. Anche perché alla luce degli ultimi dati, con l'Eurozona in stagnazione, si dimostra che non c'è un caso Italia ma, sostiene il premier, è necessario trovare insieme una strategia di rilancio della crescita.