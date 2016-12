22:29 - "Bisogna avere il coraggio di far fallire alcune aziende che sono dei carrozzoni. Ma bisogna anche far pagare i manager che hanno buttato via i soldi invece di dargli il premio di produzione". Lo ha detto Matteo Renzi rispondendo a una domanda sui soldi pubblici dati in passato ad aziende come Alitalia. "Le regole ci sono già, basterebbe applicarle", ha chiuso il premier.