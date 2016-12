Renzi:"Conti ok per i nostri figli"

17:29 - "L'Italia vuole tenere i conti in ordine non perché ce lo chiede l'Europa ma perché ce lo chiedono i nostri figli", ha detto Matteo Renzi a un convegno a Montecitorio. "Dobbiamo fare in modo - ha continuato il premier - che l'Europa sia quella dei popoli e dei cittadini e non solo dei vincoli. E uscire dall'idea che ogni 4-5 anni la Ue si affida al nostro voto e poi per il resto del tempo dell'Europa si occupano i tecnici".