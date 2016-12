Renzi:con mia squadra Paese cambia

10:56 - "Roma è una città piena di lobbisti. L'Italia è abituata a un capitalismo di relazione. Io non sono parte di quel sistema che ha distrutto questo Paese". A dirlo è Matteo Renzi in un'intervista al "Financial Times". "Io sono solo con il 40% di italiani che hanno votato per me, con gli 11 milioni di italiani che hanno votato per il mio partito, e solo con questi e con la mia squadra questo Paese cambierà", ha quindi aggiunto il premier.