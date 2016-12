Renzi come il "fanciullo" di Caravaggio

17:39 - Parlano dell'Italia, di quello che succede in politica, di Matteo Renzi. Il New York Times dedica un articolo al Presidente della Consiglio incaricato, peccato che sia uno speciale di moda. Simbolo di bellezza e giovinezza viene rappresentato in un fotomontaggio: la sua faccia sul busto del celebre "fanciullo con canestro di frutta" di Caravaggio e lo sfondo di un quadro romano di Jean Baptiste Camille Corot, Castel Sant'Angelo e il fiume Tevere.

FASHION AND STYLE - Una sezione dedicata al Made in Italy che non perde l'occasione di sottolineare come Matteo Renzi abbia esattamente la metà degli anni dell'icona dello stile di casa nostra, Giorgio Armani. "In Italia, sperando in un terremoto giovane": questo il titolo dell'articolo e la speranza degli americani. Secondo quanto riportato dal New York Times questo Presidente del Consiglio incaricato porterà una nuova e "fresca" aria, almeno a loro parere...