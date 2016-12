Renzi: "Ci giochiamo la faccia"

19:55 - "Le confermo che in questa vicenda per come sono andate le cose molti di noi si giocano qualcosa di più della carriera, si giocano la faccia". Così il premier Matteo Renzi rispondendo alle domande dei giornalisti. "Puntiamo al 2018 ma puntiamo domani mattina a fare subito le cose che vanno fatte, altrimenti l'impressione è la conservazione per la conservazione", aggiunge. "Siamo un governo di speranza per gli italiani", afferma.