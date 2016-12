Renzi: "Cambieremo l'Italia, le priorità sono chiare"

19:34 - "I giorni della Festa dell'Unità di Bologna saranno l'occasione per preparare una stagione di governo che sarà difficile e appassionante perché stiamo cambiando l'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi in un messaggio per la tradizionale kermesse del partito. "Ogni tanto - ha poi sottolineato il premier - qualcuno ci viene a fare la lezione sulle priorità, che noi abbiamo ben chiare".

L'opera di cambiamento andrà avanti ''coinvolgendo e non escludendo'' e ''correndo, ma senza lasciare nessuno indietro''.



Il presidente del Consiglio ricorda poi l'agenda di riforme del Governo, sottolineando che le priorita' ''riguardano complessivamente l'assetto dell'Italia, la sua capacita' di fare fronte agli impegni presi'', soprattutto ''nel pieno del nostro semestre di presidenza dell'Unione''. E questo, spiega Renzi, ''è il senso dei mille giorni, che i soliti noti hanno voluto leggere come un rallentamento della nostra azione di cambiamento e invece ne costituisce l'orizzonte, la profondità e l'intensità di un mandato di legislatura''.



Fiducia degli italiani ci fa tremare i polsi - Le aspettative che gli italiani ripongono sul governo sono tali che "corrispondere a questo affidamento non è facile, ma fa tremare i polsi'', ha ancora affermato premier Matteo Renzi ricordando la vittoria alle Europee che "ci ha consegnato un'enorme responsabilità" e "il carico di un mandato, di una missione quasi, da più di 11 mln di elettori, ma che vale per tutti".