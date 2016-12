07:58 - Avanti con le privatizzazioni, "ma non con l'ansia di chi ha bisogno di realizzare". Lo dice Matteo Renzi, sottolineando come "questo non è il momento di svendere". Si cominci, spiega il premier, dalle municipalizzate, multiutility, "alcune funzionano e altre no". E "iniziamo a disboscare la giungla di partecipate, di poltrone, dicendo ai sindaci: noi vi diamo gli incentivi, ma voi mettete insieme le aziende".