Renzi: art. 18 è totem ideologico Lavoro, "soltanto dibattito inutile"

19:43 - "L'articolo 18 è assolutamente solo un simbolo, un totem ideologico. Trovo inutile stare a discutere se abolirlo o meno. Serve solo ad alimentare il dibattito agostano". Lo dice il premier Matteo Renzi in un'intervista a Millennium, annunciando l'intenzione di riscrivere lo Statuto dei lavoratori. "Si è fatto un ddl delega. Lo Statuto lo riscriviamo ma pensiamo - sottolinea - alla 25enne che non può aspettare un bimbo perché non ha garanzie".

Dopo il dibattito sollevato da Alfno, "non parliamo solo dell'art. 18 che riguarda una discussione tra destra e sinistra", ha chiesto il premier. Renzi ha poi parlato del dossier Alitalia e delle prossime riforme.



"Con FI accordo su legge elettorale e riforme" - "Ci deve essere rispetto per tutti, i dossier degli altri li leggo sempre. Ma per noi l'accordo è su due punti: le riforme istituzionali e la legge elettorale", ha risposto a chi gli domandava delle proposte sull'economia avanzate da Forza Italia e se rientrassero nell'intesa siglata con Berlusconi.



"Alitalia, mai più soldi pubblici" - "Mai più soldi pubblici ad Alitalia? E' del tutto doveroso. Ne abbiamo messi talmente tanti di soldi pubblici che sarebbe inaccettabile".



Renzi è poi tornato ancora sulle parole di Alfano sugli ambulanti, chiamandoli "vu cumprà". E' un termine giusto? "Per me no. Io non l'avrei utilizzato".