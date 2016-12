Renzi annuncia l'arrivo del Job Act

12:55 - Il Job Act del Pd verrà presentato "fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima". Ad annunciarlo è stato il segretario del partito, Matteo Renzi, il quale, anticipando che il documento si baserà "su tre punti di riferimento", ha spiegato come il Job Act "non è soltanto la discussione sull'articolo 18. Soltanto alla fine arriva la discussione sulle regole contrattuali, che non deve essere ideologica ma dare garanzie a chi non ne ha".