Renzi all'attacco di Grillo: "Votate chi vi pare ma non i buffoni"

16:37 - "Il sistema politico può smettere di rompere le scatole" alle imprese "e abbassare le tasse". Lo afferma il premier Matteo Renzi ricordando come il governo abbia "già iniziato con l'Irap, una tassa antipatica". "C'è una parte delle forze politiche che punta a insultare, non a cambiare l'Italia, scommette sulla sconfitta dell'Italia", dice ancora il premier. "Prima di essere del Pd, di FI, di M5S dobbiamo ricordarci di essere italiani", aggiunge.

Il premier attacc duramente Grillo. "Io potrei dire da segretario del Pd che i 5 Stelle stanno facendo meno piazza e meno gente, e prenderanno meno voti". "Mi sembra che Grillo viva questa esperienza come un grande spettacolo", pensando "che le persone siano il pubblico e sotto sotto se la rida sotto baffi pensando che qualcuno ci creda davvero". E alla fine lancia il guanto di sfida: "Alle Europee votate per chi vi pare ma non mandate in Europa buffoni il 25 maggio".



La crisi e gli 80 euro - Ieri "ho fatto un giro" per aziende "come la Technogym che creano posti lavoro. Non è vero dunque che c'è solo crisi e disperazione". Lo ha detto il premier Matteo Renzi a L'Arena su Rai 1 facendo riferimento al suo tour in Emilia Romagna. Poi è tornato sugli 80 euro che da questo mese i cittadini troveranno in busta paga: "Sono 80 euro mensili, non sono una volta per le elezioni, sono mensili e per sempre. Sono la prima volta in cui Italia restituisce a cittadini ciò che hanno pagato".



Pd farà di tutto perché Italia abbia futuro - "Il Pd farà di tutto perché l'Italia abbia un futuro. Io non sto simpaticissimo ai sindacati ma dico che quando si tratta di creare o salvare posti di lavoro sono pronto a fare accordi con chiunque. Io sono il premier di un Paese che ha bisogno di tornare a sperare", ha detto Renzi. "Non credevo di portare a casa gli 80euro, il -10% dell'Irap, il servizio civile e il dl lavoro che ha salvato l'Electrolux e che salverà altre aziende", ha aggiunto. "Ma non è merito mio: l'Italia in questi ultimi anni si è sempre affidata a uomini della provvidenza, ma noi siamo una cosa un po' diversa. Non ho un nome che salva l'Italia - conclude - ma un pronome: noi".