Renzi al Colle scherza con i giornalisti: "Questa volta non ho sbagliato abito"

19:57 - Il premier Matteo Renzi smorza la tensione dopo aver letto la lista dei suoi ministri e, davanti ai giornalisti che l'avevano ripreso per l'abito grigio indossato in occasione di un altro incontro istituzionale al Quirinale, scherza: "Questa volta non ho sbagliato abito". Chiudendo la conferenza stampa, poi, un'altra battuta: "Non voglio farvi perdere Sanremo. Avete domande?".