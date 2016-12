12:15 - "Se qualcuno in Italia immagina che i ragazzi siano pigri, sdraiati o bamboccioni, voi siete la risposta che sta sbagliando". Lo ha detto Matteo Renzi agli oltre 3mila Scout riuniti a San Rossore per la Route 2014. Il premier ha poi invitato i giovani "a rimanere in Italia per fare un Paese più bello" e ha ribadito l'impegno a "garantire, dal prossimo anno, un servizio civile universale per chi lo vuole fare".