Renzi:"Accordo trasparente con Cav"

14:39 - "Un accordo trasparente, alla luce del sole". Matteo Renzi rivendica l'importanza dell'intesa siglata sabato con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Sono stato eletto alle primarie per cambiare le regole del gioco, per rilanciare sul lavoro, per dare un orizzonte al Pd e all'Italia. Dopo 20 anni di chiacchiere, in un mese abbiamo il primo obiettivo a portata di mano", scrive su Facebook il segretario del Partito Democratico.