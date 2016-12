Renzi a Ue: Italia rispetta vincoli

18:39 - "Noi rispettiamo tutti i vincoli. L'Europa non è la causa dei problemi ma la possibile soluzione". A margine del Consiglio europeo, Matteo Renzi ribadisce che il governo manterrà gli impegni presi con Bruxelles. "L'Italia non viene qui come uno studente fuori corso ma come un Paese fondatore che rispetta i vincoli", ha aggiunto il premier prima di annunciare che, tra pochi giorni, presenterà il Documento di Economia e Finanza.