Renzi a Friedman: "Vincoli europei superati". Ma con Hollande...

11:01 - Il Tg4 diretto da Mario Giordano ha trasmesso in esclusiva la video intervista di Alan Friedman a Matteo Renzi, poi confluita nel libro "Ammazziamo il gattopardo". In merito ai vincoli europei che l'Italia deve rispettare, al giornalista del "Corriere della Sera" il premier aveva dichiarato: “È fondamentale, in prospettiva, rinegoziare alcuni punti. Sono accordi vecchi, sono accordi dell’inizio degli anni Novanta. Il 3% del rapporto deficit/Pil si riferisce a un mondo fa, non c’era Google, non c’era Internet, non c’era un mondo che ha visto l’esplosione di Cina e India… Che senso ha oggi continuare con questo meccanismo?”.



Sabato scorso, però, nella conferenza stampa congiunta con Hollande, il premier ha affermato cose un po' diverse. "Non ci sarà nessuno sforamento del tetto del 3%", ha chiarito il presidente del Consiglio, scandendo una seconda volta "nes-su-no". Insomma questo 3% è un concetto superato e da rinegoziare o da rispettare rigorosamente?