13 agosto 2014 Renzi a Fiumicino per salutare il Papa prima della partenza per la Corea del Sud Il Pontefice in viaggio verso Seul per la sesta Giornata della Gioventù asiatica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:52 - Papa Francesco è partito per il viaggio che lo porterà in Corea del Sud, in occasione della sesta Giornata della Gioventù asiatica a Daejeon. A salutarlo all'aeroporto di Fiumicino il premier Matteo Renzi, che ai cronisti presenti ha detto: "Non faccio conferenze stampa, ne ho fatta una già oggi". L'arrivo all'aeroporto militare di Seul è previsto giovedì alle 10.30 ora locale.

Papa Francesco ha portato da solo la sua borsa di pelle nera. Appena sceso dalla vettura, Bergoglio, sorridente, è stato accolto dal presidente del Consiglio, con il quale si è intrattenuto cordialmente per un paio di minuti. Nel suo viaggio il Pontefice è accompagnato dal segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin.