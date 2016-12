Renzi a Berlino con il suo piano per l'Italia cerca l'ok della Merkel

12:10 - Dopo Francois Hollande, il premier Matteo Renzi si appresta a raggiunge Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel. Al grido di "L'Italia non è un alunno somaro da mettere dietro la lavagna", il presidente del consiglio esporrà all'influente alleato tedesco le sue riforme, prima fra tutte quella del lavoro, attraverso la quale abbattere la disoccupazione giovanile.

L'obiettivo del vertice a Berlino, al quale Renzi andrà con sei ministri del suo governo e una delegazione di imprenditori, è conoscersi, prendere le misure, dopo quell'incontro privato e informale voluto nel luglio scorso dalla Merkel quando Renzi era ancora sindaco di Firenze. Ma già parlava di Europa in modo nuovo, tanto da colpire la cancelliera che decise di invitarlo dopo aver letto una sua intervista.



La Merkel e l'effetto "svecchiamento" di Renzi - L'incontro tra Renzi e la Merkel sarà squisitamente politico perché sul tavolo ci sono le elezioni europee con i venti populisti che soffiano sempre più forte e una cancelliera che sa bene di non attrarre su di sé un grande consenso popolare e potrebbe apprezzare la capacità dell'ex sindaco di "svecchiare" le istituzioni. Cura della quale l'Europa, sempre più lontana dai cittadini, avrebbe più che mai bisogno.



Padoan e Schaeuble, il confronto sulle cifre - Il confronto più tecnico sulle cifre e sulle differenti situazioni economiche sarà lasciato a due pezzi da novanta come Pier Carlo Padoan e Wolfang Schaeuble.



Il titolare di via XX Settembre dovrà spiegare nel dettaglio la proposta di Renzi: il premier vorrebbe infatti l'ok della Cancelleria e di conseguenza dell'Europa a una linea meno rigida di politica economica, utilizzando magari quello 0,3-0,4% di margine nel rapporto deficit-Pil, mantenendo il vincolo del 3% ribadito da Hollande, per la politica fiscale o per i pagamenti alla Pubblica amministrazione.