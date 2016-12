Renzi:80 euro in più in busta paga

18:55 - "Mille euro in più all'anno a chi guadagna meno di 1.500 euro al mese. Senza aumento delle tasse". Matteo Renzi presenta le misure del governo e annuncia benefici per le tasche degli italiani: "I tagli al cuneo fiscale, che partiranno da maggio, riguarderanno 10 milioni di cittadini e porteranno 80 euro netti in busta paga", spiega il presidente del Consiglio. "I destinatari non sono solo i ceti meno abbienti, ma anche un po' di ceto medio", aggiunge.