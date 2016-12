Renzi: "80 euro anche nel 2015"

18:45 - Sul bonus Irpef per il prossimo anno "siamo sicuri che abbiamo le coperture, alla faccia dei gufi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi alla direzione del Pd. "Gli 80 euro a 10 milioni di famiglie non sono un tentativo di bacchetta magica per rimettere in moto la competitività del Paese", ha aggiunto. "Sono prima di tutto un fatto di giustizia sociale, dopo anni in cui si sono aumentati gli stipendi megamilionari ai manager" abbandonando le famiglie.