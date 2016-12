Regionali Sardegna, seggi chiusi Oggi dalle 7 via allo spoglio

00:27 - Seggi chiusi in Sardegna. Alle 19 aveva votato il 41,02% degli aventi diritto per l'elezione del governatore e il rinnovo del Consiglio regionale. Il dato delle 22 è del 52,23%. Nella precedente consultazione elettorale, nel 2009, il dato definitivo, quando però si votò in due giorni, si attestò al 67,58%. Crolla l'affluenza, dunque. Lunedì alle 7 inizia lo spoglio.

Domenica i sardi sono chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio regionale e per scegliere il governatore. Tra gli elettori, 725.331 sono uomini e 755.078 donne, distribuiti in 1.836 sezioni. Sei gli aspiranti presidenti: Ugo Cappellacci (centrodestra), Francesco Pigliaru (centrosinistra), Pier Franco Devias, Michela Murgia, Mauro Pili e Gigi Sanna.



Il nuovo Consiglio sarà composto da 60 consiglieri, meno rispetto agli originari 80 dopo la riforma dello Statuto autonomistico. Diventa governatore il candidato che in ambito regionale ottiene più voti.