16:53 - "Nel 2012 abbiamo fatto -2,4%. Nel 2013 -1,6%. Adesso siamo a -0,3%. Dobbiamo invertire la rotta. Ma dipende solo da noi. Dal nostro lavoro in Parlamento e nel Paese". Matteo Renzi commenta così gli ultimi dati sul Pil, secondo cui l'Italia è di nuovo in recessione. "Non dobbiamo ricorrere alla solita difesa d'ufficio - avverte -. Dobbiamo avere il coraggio di guardare la realtà: l'Italia ha tutto per farcela".