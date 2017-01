Rai, Usigrai verso stop a sciopero

21:49 - Dopo la Cisl, anche l'Usigrai va verso la sospensione dello sciopero proclamato per l'11 giugno nella tv pubblica. La linea verrà ufficializzata nelle prossime ore alla Commissione di garanzia, ma dalle votazioni delle assemblee delle redazioni nazionali e regionali sono emersi numeri inequivocabili, con votazioni anche all'unanimità per lo stop. Resta comunque intatto il mandato all'esecutivo di proclamare lo sciopero in futuro.