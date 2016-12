Rai, sindacati: sciopero confermato

20:09 - Lo sciopero di tutti i dipendenti Rai è stato confermato per l'11 giugno. Secondo il Garante la protesta "non rispetta la regola dell'intervallo di dieci giorni tra due scioperi dello stesso settore". Il 19, infatti, è prevista l'astensione dell'Usb. "Non risulta che la sigla Usb abbia una consistenza rappresentativa" per la violazione delle norme, fa sapere la Cgil. La Cisl però non ha sottoscritto la lettera per la conferma dell'agitazione.