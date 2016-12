Rai,lavoratori confermano sciopero

16:30 - Nonostante la rinuncia dell'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, i dipendenti della tv pubblica sciopereranno lo stesso contro i tagli del governo. Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater e Libersind-ConfSal confermano infatti l'astensione dal lavoro per l'11 giugno. "Per non spegnere il servizio pubblico, accendiamo le piazze", si legge sulla pagina Facebook dell'Slc-Cgil. Convocate le assemblee dei lavoratori per il 9 e 10 giugno.