12:29 - Dopo la bocciatura alla Camera, il Pd ribadisce l'importanza delle quote rosa. "Sulla questione di genere c'è bisogno di chiarezza, quanto avvenuto in Aula non rappresenta una pagina positiva della nostra democrazia", afferma il capogruppo del Pd, Roberto Speranza, assicurando che non ci saranno intoppi al Senato. "Per il Pd sarà una priorità assoluta. Non consentiremo - spiega Speranza - che nessun accordo ci fermi".