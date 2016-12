Provini a cinque stelle: i primi venti candidati per le Europee

15:01 - C'è quasi l'imbarazzo della scelta... Un odontoiatra con la passione per la coltivazione, un ex dj, un'attivista napoletana in prima linea in battaglie contro camorra e rifiuti e tanto altro. Questo è quello che si può trovare tra gli oltre 4.500 candidati per un posto nelle liste del Movimento 5 Stelle alle prossime Europee. Beppe Grillo chiama e il popolo risponde con filmati di presentazione sul sito sperando di essere scelti grazie a un semplice click. Alcuni candidati sembrano più portati per ruoli di attore ma per i 5 Stelle nessuna discriminazione. In attesa dei verdetti, meglio godersi una giornata in spiaggia... Pubblicati i risultati della prima votazione: ecco i primi 20 candidati.

I candidati risultati primi per ogni regione, e quindi primi candidati scelti per essere inseriti nelle liste del MoVimento 5 Stelle alle elezioni Europee sono i seguenti:

Angelini Paolo (Abruzzo) 185 voti

Pedicini Piernicola (Basilicata) 317 voti

Laura Ferrara (Calabria) 133 voti

Luigia Embrice (Campania) 208 voti

Silvia Piccinini (Emilia Romagna) 193 voti

Marco Zullo (Friuli Venezia Giulia) 168 voti

Bianca Maria Zama (Lazio) 366 voti

Alice Salvatore (Liguria) 258 voti

Eleonora Evi (Lombardia) 556 voti

Fabio Bottiglieri (Marche) 310 voti

Pasquale Casmirro (Molise) 58 voti

Francesco Attademo (Piemonte) 503 voti

Rosa D'Amato (Puglia) 332 voti

Nicola Marini (Sardegna) 225 voti

Paola Sobbrio (Sicilia) 221 voti

Silvia Fossi (Toscana) 429 voti

Cristiano Zanella (Trentino Alto Adige) 134 voti

Laura Agea (Umbria) 132 voti

Manuel Voulaz (Valle D'Aosta) 33 voti

David Borrelli (Veneto) 501 voti