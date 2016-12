08:57 - Il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi per autorizzare l'apposizione della questione di fiducia sul disegno di legge Province, il cui esame è in corso al Senato. In mattinata la commissione Bilancio del Senato vota il parere condizionato ex art. 81 della Costituzione che dovrà essere recepito nel maxiemendamento su cui il governo potrà porre la fiducia: un articolo unico con 151 commi.