00:04 - La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione per l'ex governatore della Sardegna Renato Soru (Pd), per il caso Saatchi&Saatchi. I giudici hanno escluso il dolo dichiarando che "il fatto non costituisce reato" rispetto all'assoluzione perché "il fatto non sussiste". L'ex direttore generale della Regione, Fulvio Dettori, dovrà tornare a processo per rispondere di peculato reato per il quale era invece stato assolto.