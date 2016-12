Presidenza Pd, Renzi propone Orfini

12:20 - Il premier e segretario del Pd, Matteo Renzi, ha proposto per la presidenza del partito "una guida non espressione della maggioranza": Matteo Orfini, "per la formazione politica che ci ha visto tante volte dividerci ma perché nel partito ci si sta rispettandosi". Un nome che già era nell'aria e che non piace a Pippo Civati, il quale aveva già annunciato la propria astensione, in disaccordo con "i metodi utilizzati" per scelte come questa.