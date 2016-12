12 maggio 2014 Prato, Paolo Brosio scende in campo con il Movimento Medjugorje, ma è una burla L'ex giornalista in lizza per diventare sindaco? Nella città toscana campeggiano alcuni manifesti, ma è uno scherzo. La Rete non perdona: sberleffi e ironia sui social network. E lui si infuria: "Denuncerò gli autori" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:18 - I muri di Prato sono stati tappezzati dal "faccione" di Paolo Brosio. L'ex volto di Mediaset infatti sarebbe stato candidato per la corsa come sindaco della città toscana con il Movimento Medjugorje, il cui motto è: "Patria, famiglia e spirito santo". Ma si trattava di uno scherzo, anche se si era sparsa la voce che la candidatura fosse arrivata fuori tempo massimo. Intanto, dalla Rete i commenti ironici e gli sberleffi sulla (falsa) discesa in campo dell'ex giornalista non si contano più...

Brosio infuriato: "Gettano fango sul mio cammino. Denuncerò gli autori" - "E' una cosa grave che sta gettando fango sul mio cammino di fede". Paolo Brosio è andato su tutte le furie per i falsi manifesti elettorali con il suo volto comparsi sui muri di Prato. "Si vuol gettare discredito, diffamare e probabilmente calunniami attribuendomi una truffa ai danni delle persone che credono in quello che sto facendo e sui valori cristiani. A queste persone qualcuno vuol far credere che, sfruttando la mia popolarità e le iniziative legate a Medjugorje io abbia deciso di candidarmi. Voglio che sia chiaro che non è così e che io non ci ho mai neppure pensato".



Brosio non ha alcuna intenzione di chiudere la questione con questa smentita: "Denuncerò gli autori", conclude.